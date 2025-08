Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Tesla im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 301,97 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 301,97 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 301,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,23 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.905.296 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 61,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 182,00 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,38 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,76 USD je Tesla-Aktie belaufen.

