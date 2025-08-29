Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Tesla

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 328,24 USD ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 328,24 USD ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 325,60 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 328,25 USD. Bisher wurden heute 8.906.748 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 48,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 207,05 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 58,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

