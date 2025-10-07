Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 448,55 USD.
Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 448,55 USD nach. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 436,35 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 447,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.673.437 Tesla-Aktien umgesetzt.
Bei 488,50 USD markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 265,00 USD je Tesla-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
