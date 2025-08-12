Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 347,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 347,72 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 348,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.102.881 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 28,82 Prozent niedriger. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 197,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,32 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

