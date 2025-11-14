Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 406,09 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 406,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 412,17 USD. Bei 386,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.981.882 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 214,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 89,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.10.2025. Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Besitzer können jetzt an noch mehr Drittanbieter-Säulen laden

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung