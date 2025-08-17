DAX24.275 -0,4%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.986 +0,1%Nas21.589 -0,2%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,69 -0,7%Gold3.337 ±0,0%
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

18.08.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 331,63 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 331,63 USD nach oben. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 333,66 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 329,89 USD. Bisher wurden heute 2.025.779 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 32,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 202,60 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 63,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam

Neuer FSD-Katalysator: Tesla-Aktie könnte nach Musks Ankündigung neue Impulse erhalten

In eigener Sache

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
