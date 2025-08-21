Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 326,15 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 326,15 USD zu. Die Tesla-Aktie legte bis auf 326,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 321,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.002.062 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 49,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,60 USD. Dieser Wert wurde am 29.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 60,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,50 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Tesla-Aktie leichter: Quartalsverkäufe von Tesla Cybertruck halbiert

Tesla-Aktie: Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln