Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 446,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,9 Prozent auf 446,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 450,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 439,89 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 6.988.790 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,48 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 214,25 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 51,98 Prozent sinken.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 291,50 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 28,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,69 USD je Aktie.

