Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 441,44 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 441,44 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 440,65 USD. Bei 447,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 4.049.615 Aktien.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,66 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 51,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 291,50 USD.

Am 22.10.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,69 USD je Aktie.

