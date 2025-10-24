Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla wird am Abend ausgebremst

Tesla im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 434,23 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 434,23 USD ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 433,11 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 447,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.528.106 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 12,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 214,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 50,66 Prozent sinken.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 22.10.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,10 Mrd. USD im Vergleich zu 25,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Aktie aus.

