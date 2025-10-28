DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

28.10.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 461,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
399,85 EUR 12,90 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 461,00 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 464,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 454,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.155.724 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 53,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent gesteigert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie höher: Elon Musk könnte ohne neues Aktienpaket zurücktreten - Trump äußert sich wieder positiv über Musk

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten



