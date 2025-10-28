Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend im Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 461,59 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 461,59 USD zu. Bei 467,00 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 454,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 13.182.738 Tesla-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 5,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 214,25 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 53,58 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,50 USD an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,68 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.
