Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Donnerstagmittag kräftig

14.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 8,1 Prozent auf 8,94 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,84 EUR -0,87 EUR -8,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 8,1 Prozent auf 8,94 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,60 EUR nach. Bei 9,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.065.532 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,04 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,156 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,83 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,06 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,457 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
09:36thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
