thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 9,05 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 9,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,09 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.969 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Gewinne von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 69,43 Prozent Luft nach unten.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,282 EUR je Aktie belaufen.

