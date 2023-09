thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 355.305 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,44 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 70,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,86 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 9.598,00 EUR gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 22.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,032 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im MDAX

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagmittag leichter