DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1568 ±-0,0%Öl62,87 -0,8%Gold4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelskonflikt weiter im Blick: DAX vor schwächerem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Michelin, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Top News
Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung
Zollstreit bleibt Thema: DAX mit Verlusten erwartet - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit bleibt Thema: DAX mit Verlusten erwartet - US-Bankbilanzen voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Thyssenkrupp: Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant

14.10.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,74 EUR -0,17 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Der Fahrplan für die Abspaltung von Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS (thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)) von thyssenkrupp steht endgültig fest: Die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Oktober erfolgen, wie die Konzernmutter am Dienstag mitteilte. Die Finanzaufsicht Bafin habe für den Schritt grünes Licht gegeben.

Wer­bung

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns thyssenkrupp hatten bereits im August die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Im Rahmen der Abspaltung erhalten sie nun für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Der maßgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.

Wie bereits bekannt, bleibt TKMS weiter Teil des Konzerns: Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft strategische Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./tav/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen