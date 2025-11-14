DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Forbes-RankingApple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Das Wirtschaftsmagazin Forbes stellt jährlich eine Liste der 2.000 größten Unternehmen der Welt zusammen - welche Unternehmen sind 2025 unter den Top 30?
KursrutschDroneShield-Aktie -31 Prozent: Große Insiderverkäufe und ASX-Anfrage lassen Anleger fliehen

Top FinanzhäuserAktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Abschlüsse der DAX-ChefsDAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert

Prognose bestätigtHENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Biotech-SchockKorro Bio-Aktie fällt: Hauptmedikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert

VerkaufsserieNVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien

AufschwungBYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Im WandelRüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HöhenflugGoldpreis bewegt sich Richtung Rekordniveau - Preissprung beim Silber

Erholungs­signaleErholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben

"Risk-Off"-SentimentKryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar

Grüne EnergieNEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

Nach RekordjahrSiemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln - Rekordgewinn

Chancen und RisikenD-Wave Aktie fällt trotz positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?

SonderbelastungenBayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

Auf WachstumskursDeutsche Telekom-Aktie sinkt trotz Prognoseanhebung - höhere Dividende geplant

Kaufempfehlungen KW 46Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

CBDCEZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte

BremsfaktorenRätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?

Dividendenziel bestätigtRWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt

STH vs. LTHTrotz Erholung: Experte warnt vor drastischen Folgen auf aktuellem Bitcoin-Niveau

Höhere MietenDeutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr

RohstoffrallyHighland Critical Minerals-Aktie: Kurs vervielfacht sich binnen Wochen - Explorationsfieber treibt Rally

AnalystenstimmeSiemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher

Ringen um SpezialistenAktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

Marktumfeld uneinheitlichInfineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren

Zahlen im BlickPlug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

Nach Q3Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt

Comeback voraus?DroneShield-Aktie fängt sich nach dramatischem Kurseinbruch: Was Anleger jetzt wissen müssen

ÜberraschendNVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen

WachstumE.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt

