TUI Aktie News: TUI macht am Freitagmittag Boden gut

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,87 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:47 Uhr 1,0 Prozent. Bei 6,90 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.103.129 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 29,18 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,43 EUR.

Am 11.02.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 EUR je TUI-Aktie belaufen.

