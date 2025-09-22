Tui auf Kurs für Jahresziele - positiver Start des Winterprogramms

DOW JONES--Der Reisekonzern Tui hat trotz ökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten einen positiven Start seines Programms für die Wintersaison 2025/26 verzeichnet. Die Indikationen für den Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober seien positiv, teilte der im MDAX notierte Konzern mit und bestätigte seine Jahresprognose für das Geschäftsjahres 2024/25 wenige Tag vor dessen Ende.

Wer­bung Wer­bung

Im Bereich Märkte + Airlines lagen die Buchungen zum Ende der Sommersaison insgesamt um 2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, die Durchschnittspreise aber weiterhin 3 Prozent höher, sodass Kostensteigerungen teilweise ausgeglichen werden konnten. Der Konzern wertete die Nachfrage mit Blick auf einen wettbewerbsintensiven Markt und Hitzewellen in wichtigen Märkten und der Konflikte im Nahen Osten als stabil.

Für die anstehende Wintersaison 2025/26 seien bislang 1,8 Millionen Buchungen eingegangen. Insgesamt liegen die Buchungen damit um 1 Prozent über dem Vorjahresniveau, die Durchschnittspreise sind weiterhin 3 Prozent höher. Diese Buchungen seien allerdings noch in einem frühen Stadium, bislang haben mehr als ein Drittel der Kunden ihren Urlaub gebucht. Besonders beliebte Reiseziele sind demnach aktuell die Kanaren, Ägypten, das spanische Festland und die Kapverden. Auf der Langstrecke verzeichne Thailand das stärkste Wachstum, aber auch Mexiko, die Dominikanische Republik und Jamaica seien beliebte Ziele, um dem Winter-Blues zu entfliehen.

Die Tui Group veröffentlicht ihre Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2024/25 am 10. Dezember.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Wer­bung Wer­bung

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 03:04 ET (07:04 GMT)