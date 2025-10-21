UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,26 EUR ab.

Die UniCredit-Aktie wies um 15:59 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,26 EUR abwärts. Im Tief verlor die UniCredit-Aktie bis auf 63,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,24 EUR. Zuletzt wechselten 1.154 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,65 Prozent würde die UniCredit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,05 EUR für die UniCredit-Aktie aus.

UniCredit veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 13,06 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

