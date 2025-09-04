Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,85 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,85 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 47,83 GBP. Mit einem Wert von 48,11 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 71.875 Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,91 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,05 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

