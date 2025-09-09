DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Kursverlauf

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

10.09.25 16:11 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 46,08 GBP nach.

Unilever plc
53,46 EUR -0,26 EUR -0,48%
Um 15:53 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 46,08 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 46,08 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,37 GBP. Bisher wurden via London 487.824 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,32 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,05 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

