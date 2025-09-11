Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag höher
Die Aktie von Unilever zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,66 GBP.
Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 46,66 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 46,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,58 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 279.636 Unilever-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 50,02 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,61 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 50,49 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
