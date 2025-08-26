Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,49 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 46,49 GBP. Bei 46,50 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,17 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278.909 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 7,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

