So entwickelt sich United Parcel Service

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag in Rot

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 93,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
81,34 EUR -0,62 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 93,56 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 93,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 94,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 102.539 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,64 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 48,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,36 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,33 USD je United Parcel Service-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,52 Prozent auf 21,43 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
