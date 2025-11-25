DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.850 -0,1%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,09 -2,0%Gold4.135 -0,1%
United Parcel Service im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag gefragt

25.11.25 16:09 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 94,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
82,32 EUR 0,85 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 94,60 USD. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 95,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.336 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,64 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 46,55 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,80 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,43 Mrd. USD – eine Minderung von 3,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

