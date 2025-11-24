United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagabend mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Parcel Service befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 94,26 USD ab.

Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 94,26 USD abwärts. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 93,36 USD. Bei 94,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 283.265 United Parcel Service-Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 138,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 14,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,33 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21,43 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 03.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz