Profil
Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 94,46 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 94,46 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.941 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,90 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,53 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 17,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

