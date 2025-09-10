Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 100,35 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 100,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 99,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.838 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 12,13 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

