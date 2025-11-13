Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 99,46 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 99,46 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,12 EUR. Zuletzt wechselten 242.353 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.
Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 80,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 16.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
