Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 101,10 EUR.
Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 101,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 101,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 90.933 Stück.
Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 12,96 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 28,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,41 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.
Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 80,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,09 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
