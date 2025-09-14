Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Montagvormittag
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 102,40 EUR zu.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 102,40 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 102,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.149 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 10,33 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.
Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
