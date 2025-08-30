DAX23.766 +0,2%ESt505.389 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1700 -0,1%Öl66,95 +0,6%Gold3.654 +0,8%
Von der Leyen kündigt Drohnen-Allianz mit Ukraine an

10.09.25 12:35 Uhr
STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat eine Allianz mit der Ukraine zur Produktion von Drohnen angekündigt. Für das Projekt werde Europa sechs Milliarden Euro bereitstellen, sagte die deutsche Politikerin in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Das Geld solle aus einem Darlehen kommen, das über Zinserträge aus der Verwahrung von eingefrorenen russischen Vermögen zurückgezahlt wird.

Zum Hintergrund der Initiative sagte von der Leyen, man wolle mit der Stärke der europäischen Industrie dazu beitragen, den ukrainischen Erfindergeist im Bereich der Drohnentechnologie zum Vorteil in den Kampfgebieten werden zu lassen. Bereits heute gingen mehr als zwei Drittel der Verluste an russischer Ausrüstung auf das Konto von Drohnen, die die Ukraine einsetze. Russland hole allerdings durch den Vorteil industrieller Massenproduktion schnell auf - unterstützt von im Iran entwickelten Shahed-Drohnen.

Zu Details der geplanten Drohnen-Allianz äußerte sich von der Leyen zunächst nicht. Vor allem die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft treibt allerdings schon seit mehreren Monaten eine Initiative für die Produktion ukrainischer Rüstungsgüter in der Europäischen Union voran.

Eine Produktion etwa in Dänemark würde es ukrainischen Unternehmen unter anderem ermöglichen, die Herstellung deutlich sicherer vor russischen Angriffen zu machen. Sollte Russland Standorte in Dänemark angreifen, würde Moskau nämlich das Risiko eines Gegenschlags der Nato eingehen./aha/DP/men

