Vossloh Aktie News: Vossloh kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Vossloh zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Vossloh-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,30 EUR.

Vossloh AG
70,00 EUR -0,20 EUR -0,28%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,30 EUR. Bei 71,70 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 70,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.757 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 35,28 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75 EUR an.

Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

