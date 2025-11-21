Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 107,70 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 107,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 108,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.477.193 Walmart-Aktien den Besitzer.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 34,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,935 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,17 USD an.
Walmart veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 179,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,59 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
