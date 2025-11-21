DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.317 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Fokus

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit Aufschlag

21.11.25 16:08 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 107,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
91,38 EUR -1,70 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 107,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walmart-Aktie bei 108,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.477.193 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 34,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,935 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,17 USD an.

Walmart veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 179,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben

Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08:01Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen