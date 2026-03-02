DAX23.635 -4,1%Est505.746 -4,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -3,8%Nas22.202 -2,4%Bitcoin58.317 -0,9%Euro1,1581 -0,9%Öl83,93 +7,5%Gold5.059 -5,0%
WDH 2: Erstes Flugzeug aus Dubai in Frankfurt gelandet

03.03.26 15:03 Uhr
(Im dritten Absatz wurde das ausgefallene Wort "sein" ergänzt.)

FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates aus Dubai ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges in Frankfurt am Main gelandet. Der Linienflug landete um kurz nach 13.30 Uhr, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Auch auf einer Anzeigetafel im Ankunftsbereich des Flughafens wurde die Landung angezeigt. Die Airline äußerte sich zunächst nicht dazu, wie viele Passagiere an Bord waren.

Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen derzeit noch Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.

Am Samstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt. Am Montag teilte das Medienbüro von Dubai am Abend mit, es werde wieder eine kleine Anzahl an Flügen möglich sein. Die Fluggesellschaft Emirates erklärte, eine begrenzte Anzahl an Rückkehrer- und Frachtflügen laufe wieder. Die Fluggesellschaft Etihad Airways mit Sitz in Abu Dhabi flog laut Flugzeugtrackern unter anderem London, Paris, Amsterdam und Moskau an.

Warum die Flüge nun teils wieder aufgenommen wurden, teilten die emiratischen Behörden nicht mit. Denn die Gefahr iranischer Angriffe im Land und der Region besteht weiterhin. Ziel ist vermutlich, zumindest teilweise eine Heimkehr für gestrandete Touristen zu ermöglichen. Die Emirate wollen auch den Eindruck vermitteln, dass der Alltag im Land trotz der Angriffe weitergeht - dazu zählt auch eine schrittweise Normalisierung des Flugverkehrs./wem/DP/stw

