XETRA-SCHLUSS/DAX mit kräftiger Erholung

04.09.25 17:53 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Nach der nur zaghaften Erholung am Vortag legte der DAX nun 0,7 Prozent auf 23.770 Punkte zu. Stabilisierend wirkte die andauernde Beruhigung an den Anleihemärkten, wo zuletzt Renditesprünge vor dem Hintergrund hoher Staatsverschuldungen und hartnäckiger Inflation für Verunsicherung gesorgt hatten. Die deutsche Zehnjahresrendite kam um 2 Basispunkte zurück auf 2,72 Prozent.

Nach einem enttäuschenden JOLTS-Bericht am Vortag haben auch die ADP-Daten enttäuscht. Im August hat die US-Privatwirtschaft nur 54.000 Stellen geschaffen, die Erwartung lag bei 75.000. Allerdings fiel der ISM-Service-Index für August besser als erwartet aus. An den Märkten wird eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent eingepreist.

Unter Druck standen Teamviewer mit minus 7,6 Prozent auf 9,00 Euro. Hier belastete, dass Großaktionär Permira zum Preis von 9,20 Euro je Aktie seine Beteiligung komplett verkauft hat. Noch stärker abwärts ging es bei Jost-Werke mit einem Minus von 11,3 Prozent auf 47,20 Euro. Hier wurden 10 Prozent der Aktien platziert, rund 11 Prozent unter Schlusskurs vom Mittwoch.

SAP zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass US-Wettbewerber Salesforce Quartalszahlen vorgelegt hatte - garniert mit einem eher mauen Ausblick. SAP stiegen um 0,8 Prozent. Bei den zuletzt gut gelaufenen Rüstungstiteln kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen: Rheinmetall verloren 1,7 Prozent oder Hensoldt 3,6 Prozent.

MFE könnte weitere Prosieben-Aktien kaufen

Prosieben rückten 7,8 Prozent vor. Mit dem Ende des Tenders könnte MFE nun weitere Aktien von Prosiebensat1 am Markt erwerben, so ein Händler. Mit dem Übertreffen der Schwelle von 75 Prozent sei dazu nun auch erst einmal keine Mitteilung mehr nötig. "Offensichtlich spekuliert der Markt darauf", so der Händler. MFE hat sich 75,61 Prozent der Aktien gesichert.

Nemetschek gewannen nach dem Kauf von Firmus AI über die Tochtergesellschaft Bluebeam 1,7 Prozent. Firmus gelte als Pionier im Bereich der Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn, hieß es. Das Unternehmen setze auf Künstliche Intelligenz, um 2D-PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren.

Für Bewegungen sorgten auch Umstufungen. RWE zogen um 2 Prozent an, nachdem Bernstein das Papier auf "Outperform" erhöht hatte. Airbus stiegen um 1,2 Prozent. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" erhöht. Dagegen senkten die Analysten das Votum für MTU auf "Neutral". Der Kurs gab um 2,7 Prozent nach. Nach einer Hochstufung durch Jefferies legten SMA Solar gleich 6,3 Prozent zu. Im Windschatten gewannen Siemens Energy 3,7 Prozent.

Daneben gab es Indexänderungen. Sartorius und Porsche AG steigen aus dem DAX ab, Nachfolger sind Scout24 und Gea. Für Fielmann, sie steigen in den MDAX auf, müssen Evotec Platz machen. Für 1&1 geht es in den SDAX und den TecDAX.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.770,33 +0,7% +18,5%

DAX-Future 23.788,00 +0,7% +16,5%

XDAX 23.766,83 +0,7% +19,0%

MDAX 29.792,44 +0,2% +16,2%

TecDAX 3.623,61 +0,3% +5,8%

SDAX 16.461,95 -0,0% +20,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,46 +18

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 25 13 1 2.826,9 47,0 3.319,1 53,3

MDAX 29 21 0 522,1 26,3 527,2 26,9

TecDAX 16 13 1 786,3 20,9 832,4 20,0

SDAX 38 28 4 102,9 7,6 109,1 8,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

