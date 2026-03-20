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Salzgitter-Aktie fällt trotz reduziertem Verlust deutlich - Dividende unverändert

23.03.26 08:05 Uhr
Gute Zahlen, schlechte Reaktion: Salzgitter-Aktie bricht ein | finanzen.net

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Verluste im vergangenen Jahr trotz eines schwachen Stahl-Umfeldes deutlich reduziert.

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2025 standen unter dem Strich minus 69,8 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen.

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Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen, das seit heute im MDAX der mittelgroßen Werte notiert ist, hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen sowie einen Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt.

Salzgitter-Aktien sind am Morgen in der allgemein schlechten Marktstimmung auf der Handelsplattform Tradegate um neun Prozent eingebrochen gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von Freitag.

SALZGITTER (dpa-AFX)

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09.03.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Salzgitter HaltenDZ BANK
10.02.2026Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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05.02.2026Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
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11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
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25.02.2026Salzgitter HaltenDZ BANK
10.02.2026Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Salzgitter NeutralUBS AG
02.12.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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