Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,43 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,43 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,26 EUR. Bei 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 612.470 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 1,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,58 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

