DAX23.984 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Blick auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit KursVerlusten

11.11.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,43 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,42 EUR -0,35 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,43 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 22,26 EUR. Bei 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 612.470 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 1,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,58 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt

Zalando-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Zalando-Aktie

Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen