Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 22,85 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 22,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 22,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,50 EUR. Bisher wurden heute 1.050.586 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 42,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 22,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,58 EUR an.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,02 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

