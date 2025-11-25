Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 22,18 EUR.
Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 22,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 22,27 EUR. Bei 22,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 809.278 Zalando-Aktien.
Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 44,66 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit Abgaben von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,58 EUR.
Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 3,02 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.
In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
