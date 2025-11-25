Zalando Aktie News: Zalando am Mittag tiefer
Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 21,88 EUR.
Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 21,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 265.315 Stück.
Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,61 Prozent.
Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,58 EUR.
Am 06.11.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent auf 3,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
