DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Zalando

Zalando Aktie News: Zalando am Mittag tiefer

25.11.25 12:05 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Mittag tiefer

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 21,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
21,94 EUR -0,21 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 21,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 21,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 265.315 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 21,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,61 Prozent.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,58 EUR.

Am 06.11.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Zalando hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent auf 3,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Zalando am 26.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Zalando KaufenDZ BANK
20.11.2025Zalando BuyUBS AG
10.11.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen