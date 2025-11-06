DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,1%Öl63,77 +0,4%Gold4.008 +0,7%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit DFB

06.11.25 07:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,94 EUR 0,91 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ mehr verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Zukauf About You. Zudem wurde eine Partnerschaft über fünf Jahre mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) bekannt gegeben. Zalando werde bis 2030 zu einem der Hauptpartner der Männer-, Frauen- und Junioren-Nationalmannschaften, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Donnerstag mit.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um gut ein Viertel auf drei Milliarden Euro. Beim Bruttowarenvolumen (GMV) wurde ein Anstieg um 21,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich von rund 92,7 auf 96,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 12,5 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum mit 44,3 Millionen Euro. Das lag auch an höheren Investitionen.

Der Anfang August um den Zukauf About You aktualisierte Jahresausblick wurde bestätigt. Das Management erwartet weiter einen Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 550 bis 600 Millionen Euro./err/mis

