DAX24.240 -0,5%ESt505.466 -0,4%Top 10 Crypto15,89 -3,7%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.525 -1,4%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng zieht an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter
BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt BVB-Aktie leichter: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Zeitvorgaben im Blick

Orsted-Aktie knickt ein und zieht Aktien von Nordex und Vestas mit sich: Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted

25.08.25 09:24 Uhr
Orsted-Aktie stark unter Druck: US-Baustopp belastet auch Aktien von Nordex und Vestas | finanzen.net

Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im frühen Handel schwer belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,70 EUR -0,26 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
24,22 EUR -4,35 EUR -15,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
17,71 EUR -0,92 EUR -4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise sackte die Aktie um 18,33 Prozent ab auf 174,85 Dänische Kronen. In ihrem Sog verloren auch Vestas in Dänemark 3,41 Prozent auf 133,00 Kronen und Nordex via XETRA um 0,64 Prozent auf 21,78 Euro.

Wer­bung

Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.

Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten.

/bek/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
09:26Orsted HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
22.10.2024Orsted OutperformBernstein Research
13.06.2024Orsted OutperformBernstein Research
01.03.2024Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:26Orsted HoldJefferies & Company Inc.
20.05.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025Orsted HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2024Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Orsted nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen