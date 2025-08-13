Zeitvorgaben im Blick

Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im frühen Handel schwer belastet.

Zeitweise sackte die Aktie um 18,33 Prozent ab auf 174,85 Dänische Kronen. In ihrem Sog verloren auch Vestas in Dänemark 3,41 Prozent auf 133,00 Kronen und Nordex via XETRA um 0,64 Prozent auf 21,78 Euro.

Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.

Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten.

