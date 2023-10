Meist zugelassenes Fahrzeug von NASDAQ-Star Tesla: Dieses Tesla-Modell dominiert und bleibt Verkaufsschlager in Europa

Zulassungszahlen

Elektroautos sind weltweit auf dem Vormarsch. Angesichts hoher Nachfrage steigt auch die Auswahl: Immer mehr Anbieter bringen neue EV-Modelle auf den Markt. Doch in Europa dominiert bei den meist verkauften Modellen ein Branchenprimus.

• Enormes Wachstum bei den Neuzulassungen von Elektroautos

• VW dominiert den gesamten Automarkt

• Teslas Model Y dominiert den EV-Markt in Europa



165.165 Elektrofahrzeuge wurden im August 2023 in der EU neu zugelassen. Damit stieg die Zahl im Vorjahresvergleich um satte 118,1 Prozent, wie aus einer Mitteilung der Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) hervorgeht. Rund 21 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge in der Europäischen Union waren damit reine EV-Modelle - jedes Fünfte neu zugelassene Fahrzeug also. Der größte Volumenmarkt war dabei Deutschland, wo das Wachstum bei den Neuzulassungen im Segment batteriebetriebene Fahrzeuge 179,7 Prozent erreichte, was allerdings auch der Kürzung der E-Auto-Prämie zum 1. September zu schulden war, die viele Automobilinteressenten zu vorgezogenen Käufen animierte.

Damit schoben sich Elektroautos hinter klassischen Benzinern und Elektro-Hybriden auf den dritten Platz der beliebtesten Fahrzeuge in der EU vor und verwiesen dem Branchenverband zufolge das zweite Mal in der Geschichte Diesel-Fahrzeuge auf den vierten Platz.

Auch mit Blick auf Gesamteuropa bestätigte sich dieses Bild: 904.509 Fahrzeuge wurden in Europa im August neu zugelassen, wobei die Zahl der neu zugelassenen E-Autos verdoppelt wurde.

Tesla Model Y beliebtestes Fahrzeug in Europa

Während Volkswagen über alle Klassen hinweg mit 99.266 Fahrzeugen im August die meisten Neuzulassungen für sich verbuchen konnte, geht der Pokal für das größte Wachstum an den Elektroautobauer Tesla: 240 Prozent Plus konnte der US-Konzern bei den europäischen Neuzulassungen im August erzielen.

Und auch das meistverkaufte Fahrzeug in Europa - und das sogar unabhängig von der Antriebsart - war der Model Y, der Elektro-SUV aus dem Hause Tesla, wie aus Daten von JATO Dynamics, einem Datenlieferanten für die Automobilbranche, hervorgeht. Demnach wurde der Model Y im August auf dem gesamten europäischen Kontinent 21.549 Mal neu zugelassen, ein Plus von 208 Prozent. Kein anderes Fahrzeug konnte JATO zufolge diese Zahl schlagen: Der Zweitplatzierte in der Liste der meist zugelassenen Fahrzeuge in Europa war der 208 der Stellantis-Tochter Peugeot, der auf 15.840 Neuzulassungen (+4 Prozent) kam, während der VW T-Roc mit 15.198 Zulassungen (-7 Prozent) abgeschlagen blieb.

Auch mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf bleibt der Model Y ungeschlagener Spitzenreiter: Bis inklusive August gab es für den SUV von Tesla 169.420 europäische Neuzulassungen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Verdreifachung entspricht. Felipe Munoz, Global Analyst bei JATO Dynamics sieht eine Fortsetzung dieses Trends bis zum Jahresende: "Es ist wahrscheinlich, dass der Model Y bis Ende des Jahres Europas beliebtester neuer Pkw sein wird", was er angesichts der Tatsache, dass ein außereuropäisches Modell zum beliebtesten Fahrzeug Europas wird, als "bemerkenswert und historisch" bezeichnete. In Deutschland und im Vereinigten Königreich landete der Model Y auf Platz 5 der beliebtesten Fahrzeuge, in Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und der Schweiz führte der SUV die Statistik bereits sogar an.



Redaktion finanzen.net