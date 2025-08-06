DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.715 +2,1%Euro1,1665 +0,1%Öl66,36 -0,9%Gold3.397 +0,8%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Index im Fokus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

07.08.25 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone | finanzen.net

Der Dow Jones gab zum Handelsende nach.

Am Donnerstag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,51 Prozent auf 43.968,64 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,823 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 44.196,61 Punkte an der Kurstafel, nach 44.193,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44.498,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 43.799,20 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,559 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, wies der Dow Jones 44.406,36 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.113,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38.763,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 3,18 Prozent auf 220,03 USD), Verizon (+ 1,42 Prozent auf 42,95 USD), Coca-Cola (+ 1,32 Prozent auf 70,43 USD), Merck (+ 1,17 Prozent auf 80,37 USD) und Boeing (+ 1,02 Prozent auf 227,33 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-3,33 Prozent auf 240,88 USD), Caterpillar (-2,48 Prozent auf 417,12 USD), Visa (-2,25 Prozent auf 332,09 USD), Walt Disney (-1,99 Prozent auf 112,88 USD) und JPMorgan Chase (-1,51 Prozent auf 286,94 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36.669.211 Aktien gehandelt. Mit 3,725 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

