Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag

Index-Performance im Blick

Am Mittwochnachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 6.481,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50,237 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,094 Prozent tiefer bei 6.459,89 Punkten, nach 6.465,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6.457,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.481,49 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,363 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.388,64 Punkten berechnet. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2025, den Stand von 5.921,54 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 5.625,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,44 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.481,49 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 8,21 Prozent auf 5,08 USD), Albemarle (+ 7,51 Prozent auf 87,65 USD), CarMax (+ 4,22 Prozent auf 62,19 USD), Wynn Resorts (+ 3,73 Prozent auf 123,52 USD) und Datadog A (+ 3,45 Prozent auf 130,67 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen J M Smucker (-5,37 Prozent auf 104,64 USD), SBA Communications REIT (A) (-3,83 Prozent auf 210,46 USD), PerkinElmer (-2,52 Prozent auf 88,93 USD), Rockwell Automation (-2,07 Prozent auf 348,32 USD) und Palantir (-1,99 Prozent auf 157,67 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20.404.442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net