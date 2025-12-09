DAX24.142 +0,4%Est505.717 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.775 -0,1%Euro1,1636 ±-0,0%Öl62,54 +0,1%Gold4.203 +0,3%
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Zweitgrößter Aktionär

Aktien von EVOTEC und Novo Nordisk tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil

09.12.25 13:19 Uhr
Aktien tiefer: EVOTEC-Großaktionär Novo Nordisk fährt wohl Beteiligung zurück | finanzen.net

Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von EVOTECzu 5,10 Euro das Stück platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,11 EUR -0,11 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen.

Insgesamt 9,4 Millionen Papiere sollen verkauft werden. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.

Novo Nordisk Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDAX. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei EVOTEC eingestiegen.

Derweil hat die EVOTEC-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) am Montag den Verkauf ihres Standorts in Toulouse an den Generikaspezialisten Sandoz abgeschlossen. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Mio Euro) zu./men/err/stk

Die EVOTEC-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise 7,27 Prozent auf 5,10 Euro. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei EVOTEC eingestiegen. Deren Aktien verlieren in Dänemark zeitweise 0,80 Prozent auf 296,60 DKK.

/men/jha/

BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX)

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
14:06Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:06Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
24.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

