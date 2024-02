Krypto News Rückblick: Das war letzte Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beim Bitcoin gab es in den letzten sieben Tagen eine konsolidierende Bewegung. Hier verharrt die wertvollste Kryptowährung weiterhin in einer engen Spanne. Volatilität dürfte bald wieder zunehmen. Doch aktuell steht noch die Konsolidierung an. Zugleich stieg der Ethereum Kurs in den letzten sieben Tagen um rund 8 Prozent.

Wir erleben eine Kapitalrotation von Bitcoin zu Ethereum, mit starker Präferenz für Altcoins. Dennoch gibt es zahlreiche Events, die weiterhin Einfluss auf die Entwicklung am Kryptomarkt haben. Was ist in der letzten Woche passiert? Unser Krypto News Rückblick:

Ethereum: Bullisches Momentum, ETF wird wahrscheinlicher

Ethereum hat jüngst eine bullische Entwicklung durchlaufen, indem ETH die 3.000-US-Dollar-Marke überschritten hat. Die Aussichten auf die Genehmigung eines ETFs scheinen immer greifbarer. Das gegenwärtige Marktmomentum unterstreicht die wachsende Zuversicht. Ethereum hat kürzlich zugleich eine historische Deflationsrate erreicht, die das Angebot an ETH reduziert. Dies hat tendenziell einen positiven Effekt auf den Preis.

Im Vergleich zu Bitcoin, das bereits als knappes Gut mit einem festen Angebot und einer geringen Angebotszunahme gilt, verbessert sich die Stock-to-Flow-Ratio bei Ethereum signifikant.

NEW RECORD FOR #ETHEREUM!#ETH's deflation rate hits an all-time high of -0.211%/yr!



A staggering 1.42M ETH burned since the Merge.



The crypto alchemy turning coins into smoke!



Bullish. pic.twitter.com/5z3kHdtU9D — Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) February 22, 2024

Nach der Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs und dem daraus resultierenden Nettozufluss in den Markt, rückt nun Ethereum in den Mittelpunkt des Interesses. Mehrere Anträge von namhaften Vermögensverwaltern liegen bereits bei der SEC. Nun wird erwartet, dass die US-Börsenaufsicht bis Mai eine Entscheidung über Ethereum-Spot-ETFs treffen wird. Analysten von Coinbase haben sich in einer Stellungnahme an die SEC deutlich für die Zulassung der ETFs ausgesprochen.

Coinbase has announced its support for Grayscale in the process of converting its Ethereum trust into a spot Ethereum ETF.Coinbase is advocating for the Securities and Exchange Commission (SEC) to approve the listing of the Grayscale Ethereum Trust for… — Lucii Fehlhaber (@lucii156) February 22, 2024

Uniswap setzt Trends: Welche DeFi-Protokolle folgen?

Uniswap setzt als Pionier im DeFi-Sektor erneut Maßstäbe und könnte eine Welle von Innovationen unter anderen Protokollen auslösen. Mit einem Kursanstieg von etwa 40 Prozent innerhalb einer Woche zeigt sich die starke Marktreaktion auf den letzten Vorschlag, der die Funktionalität des UNI Tokens grundlegend erweitern könnte. Bisherige Kritikpunkte bezüglich des begrenzten Nutzens von UNI-Token könnten bald der Vergangenheit angehören. Inhaber sollen in Zukunft direkt an den Einnahmen der führenden Ethereum-basierten DEX partizipieren.

Mit der bevorstehenden Einführung von Uniswap v4 und dem Dencun-Upgrade möchte Uniswap die Weiterentwicklung vorantreiben. Die neue strategische Ausrichtung könnte das gesamte DeFi-Ökosystem beleben. Ein neues Mega-Narrativ für DeFi Token in 2024?

Uniswap proposal to create a fee mechanism that rewards UNI token holders that have delegated and staked their tokens goes live.$UNI up 45% since this was posted. Might be the catalyst that lead DeFi applications to be re-rated across the board.https://t.co/PlRwafMDjk — Arthur (@Arthur_0x) February 23, 2024

AI Kryptos im Hype: Geht die Rallye weiter?

Investoren könnten in der aktuellen Marktphase verstärkt auf KI-fokussierte Kryptoprojekte setzen. Denn hier wurde gerade nach den starken Quartalszahlen von Nvidia und neuen Innovationen bei OpenAI relative Stärke im Marktsegment offensichtlich.

Neben bewährten Altcoins wie Fetch.ai beginnen auch einige neue Initiativen, KI-basierte Projekte zu lancieren. Ein Beispiel ist Scotty the AI, das in seinem Vorverkauf bereits rund 700.000 US-Dollar einsammelte. Hier werden KI-Technologien mit dem Trend zu Krypto-Memes kombiniert. Scotty möchte also durch fortschrittliche Betrugserkennung die Sicherheit im Blockchain-Bereich erhöhen. Dies scheint ein nachvollziehbarer Ansatz, der dank Meme-Branding auch Hype-Potenzial hat. Die hohe dreistellige Staking-Rendite und Buchgewinne dank steigender Preisstrategie erhöhen die Attraktivität des SCOTTY Token weiter.

Zu Scotty the AI

Krypto-Wale & Justin Sun akkumulieren ETH

Ethereum verzeichnet eine starke Performance mit einem Anstieg von rund 8 Prozent innerhalb einer Woche und einer jährlichen Rendite von rund 30 Prozent. Jüngste Aktivitäten von Krypto-Walen, darunter Justin Sun, indizieren weiteres Kurspotenzial. Diese haben Ethereum in großem Umfang gekauft, was auf eine erwartete bullische Marktentwicklung hindeutet. Sun, bekannt durch TRON, hat allein in den letzten zwölf Tagen Ethereum im Wert von über 487 Millionen US-Dollar erworben.

BREAKING:



Justin Sun's alleged wallet continues $ETH buying spree with $41M purchase.

He has bought Ethereum worth around $487 million in less than two weeks.



He's also into memecoins, notably $BYTE known as "Elon Musk’s AI dog," which he purchased through his own exchange,… pic.twitter.com/fSeOTzzsbP — Whalefud Capital (@WhaleFUD) February 25, 2024

Das bevorstehende Dencun-Upgrade, das signifikante technische Verbesserungen wie das Proto-Danksharding mit sich bringt, könnte Ethereum weiteren Auftrieb verleihen. Diese Verbesserungen sollen die Netzwerkeffizienz steigern und die Transaktionskosten senken, was Ethereum auf dem Weg zur Massenadoption voranbringen könnte. Analysten sehen in diesen Entwicklungen einen kritischen Faktor für die zukünftige Performance von Ethereum.

Starknet Airdrop floppt: Jetzt kaufen?

Der jüngste Starknet Airdrop hat nicht den erhofften sofortigen Erfolg gebracht, obwohl die Marktkapitalisierung beachtliche 1,4 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Trotz einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa 20 Milliarden US-Dollar gab es zunächst eine massive Korrektur von rund 17 Prozent in der letzten Woche.

Als ein Layer-2-Netzwerk, das auf Ethereum aufbaut, nutzt Starknet das Validity-Rollup-Verfahren, um ohne Sicherheitseinbußen Skalierbarkeitssteigerungen für DApps zu erreichen. Die Verarbeitung von Transaktionen außerhalb von Ethereum garantiert die Integrität und korrekte Ausführung der Transaktionen, wobei STARK-Proofs eine Schlüsselrolle spielen.

Obwohl Layer-2-Lösungen und Airdrops generell hohe Erwartungen wecken, hat der Starknet Airdrop zunächst gemische Gefühle in der Community hinterlassen. Die anfängliche Euphorie kühlte ab, als die Details des Airdrops bekannt wurden. Die geplante Freigabe einer signifikanten Menge an STRK-Token kurz nach der Markteinführung führt ferner Diskussionen über potenzielle Auswirkungen auf den Kurs. Insider könnten hier zeitnah bereits auscashen.

Pepe Coin explodiert & letzte Chance bei Meme Kombat

Aktuell erleben Meme-Coins auf der Ethereum-Plattform einen neuen Boom, angeführt vom jüngsten Aufschwung des Pepe Coins. Die Indizien mehren sich, dass wir eine neue Meme-Coin-Saison erleben, die diesmal das Ethereum-Netzwerk als Heimat hat, anstatt wie zuletzt auf Solana zu setzen. Allein heute konnte Pepe Coin wieder rund 10 Prozent an Wert gewinnen.

Nachdem der Pepe Coin kürzlich seine bisherige Abwärtstrendlinie durchbrochen hat, deutet sich eine mögliche Trendwende an. Ein weiterer Ausbruch über das Dezember-Hoch könnte das Momentum für weitere Kursgewinne freisetzen.

The way $ETH is starting to move, I have a feeling we finally see $PEPE break above this resistance that's been holding it down the past several months. pic.twitter.com/5seySgMUaG — K A L E O (@CryptoKaleo) February 19, 2024

Doch auch kleinere und neue Meme-Coins bieten attraktive Chancen. Meme Kombat, das sich als vielversprechendes Projekt für 2024 abzeichnet, hat bereits im Vorverkauf mit einem Kapitalzufluss von über 10 Millionen US-Dollar das Potenzial angekündigt. Das Projekt möchte ein Gaming-Ökosystem schaffen, in dem bekannte Meme-Charaktere in packenden Duellen gegeneinander antreten.

Mit dem bevorstehenden Börsenstart in weniger als 10 Tagen ergibt sich eine einmalige Chance für Investoren, den MK Token noch zu einem vorteilhaften Preis zu erwerben.

Mehr über Meme Kombat erfahren

Neben dem hohen Unterhaltungswert verspricht Meme Kombat durch Staking auch attraktive Möglichkeiten für passives Einkommen, wobei eine aktuelle Staking-Rendite von 96 Prozent APY lockt.

