Krypto-Hedgefonds macht dicht

Adaptive Capital stellt Betrieb ein

• Bitcoin-Crash hat Preis um 50 Prozent gedrückt• Krypto-Hedgefonds Adaptive Capital streicht die Segel• Welche Rolle spielt BitMEX?Rund 3.700 US-Dollar war ein Token der weltgrößten Krypotwährung Bitcoin im März zeitweise wert. Seit Jahresbeginn hatte sich die Digitalwährung damit im Wert halbiert. Dass der Bitcoin seitdem wieder eine echte Erholungsrally hingelegt hat, kam für einen Krypto-Hedgefonds zu spät.

Adaptive Capital, ein "Multi-Strategy Cryptocurrency Hedgefonds mit einem vertieften Fokus auf On-Chain-Analytics", wie der Hedgefonds sich selbst beschreibt, hat seinen Investoren mitgeteilt, dass die Geschäftstätigkeit eingestellt wird. Inzwischen wurden alle Inhalte von der Webseite gelöscht. Das Aus für Adaptive Capital ist eine direkte Folge des Bitcoin-Absturzes.

"Adaptive hat beschlossen, den Betrieb zu schließen und die verbleibenden Mittel an die Anleger zurückzugeben. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Wir sind davon überzeugt, dass die Risiken einer fortgeführten Geschäftstätigkeit in einem derart instabilen Umfeld die potenziellen Vorteile überwiegen", hieß es in einem Rundschreiben an Kunden des Hedgefonds.

Ist BitMEX schuld?

Weiter erklärten die Verantwortlichen, man sei aufgrund von "Mängeln in der Infrastruktur" nicht in der Lage gewesen, effektiv auf den massiven Ausverkauf am Kryptowährungsmarkt zu reagieren. Konkreter wurde das Management von Adaptive Capital nicht, die Tatsache, dass die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse BitMEX mitten im Crash des Kryptomarktes für einige Zeit offline war, könnte aber die These stützen, dass man die Schuld bei den BitMEX-Betreibern sieht, zumal Adaptive Capital aktive Konten bei BitMEX besessen haben soll.

BitMEX selbst hatte Hardwareprobleme eingeräumt, aufgrund derer Kundenanfragen nicht oder nur verzögert bearbeitet werden konnten.

Between 02:16 and 02:40 UTC 13 March 2020 we became aware of a hardware issue with our cloud service provider causing BitMEX requests to be delayed. Normal service resumed at 03:00 UTC. As a reminder, latest system updates can be found on our status page https://t.co/fVa1FAqSEW - BitMEX (@BitMEXdotcom) March 13, 2020

Dass Investoren am Kryptomarkt einiges an Volatilität aushalten müssen, ist hinreichend bekannt. Dass sich der Bitcoin-Preis innerhalb kurzer Zeit aber halbiert, hat offenbar auch die Experten von Adaptive Capital überrascht.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Marko Aliaksandr / Shutterstock.com